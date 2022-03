Am Samstag Spenden für die Ukraine

Bensheim. Durch den Angriffskrieg von Russlands Präsident Putin auf die Ukraine sind viele Zuhause zerstört worden und Tausende von Menschen auf der Flucht. Viele Hilfen wurden bereits durch private Initiativen organisiert. Am morgigen Samstag (12.) findet eine weitere große Spendenaktion von 14 bis 17 Uhr statt. „Jeder gibt das, was er kann und für richtig hält“, schreiben die Bensheimer Grünen in einer Pressemitteilung.

Organisiert und umgesetzt wird die Spendenaktion von Murat Kaya, Claudio Ferlito und den Grünen, daneben beteiligen sich weitere Gewerbetreibende und Einzelhändler an der Aktion. Es gibt Kuchen, Essens- und Kaffeegutscheine, frische Waffeln, Würstchen und Wein. Alle Speisen, Getränke, und Gutscheine können gegen eine beliebige Spende erworben werden.

Zudem können Sachspenden (keine Kleidung) wie Schlafsäcke, Decken, Taschenlampen, Zelte, Küchenartikel, haltbare Lebensmittel, Kindernahrung, Hygieneartikel für Kinder und Frauen gespendet werden.

Diese können am Sonntag (13.) beim THW Bensheim, Lahnstraße 51, von 11 bis 17 Uhr abgegeben werden. Die Sachspenden müssen in beschrifteten Kartons verpackt sein. Die Spenden werden dann dem Verein „Tour der Hoffnung“ für einen Sammeltransport übergeben. red