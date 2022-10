Am Samstag (8.) findet zwischen 14 und 17 Uhr wieder ein Repair-Café in der Sankt-Laurentius-Gemeinde in der Bensheimer Weststadt statt. Außer den Reparaturen bieten die Organisatoren einen Upcycling-Workshop an.

Regenschirme spenden

Schneiderin Maria zeigt, wie man aus alten Regenschirmen Neues herstellen kann. Es können Beutel, Taschen, Etuis genäht werden. Je mehr

...