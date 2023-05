Am Samstag Repair-Café

Bensheim. Am Samstag (13.) ist es wieder soweit. Die Reparateure des Repair-Cafés begutachten zwischen 14 und 17 Uhr kaputten Geräte in der Pfarrgemeinde Sankt Laurentius in der Bensheimer Weststadt. Reparatur, Kaffee und Kuchen sind kostenlos, eine Spende wird gerne angenommen, so die Veranstalter.

Sommerzeit ist Fahrradzeit – deshalb ist auch ein Fahrradspezialist am Samstag dabei. Er unterstützt bei mechanischen Problemen an den alten zweirädrigen Schätzchen. Ersatzteile müssen mitgebracht werden. Die Näherinnen arbeiten weiter am Upcyclingprojekt. Wer möchte sich ein Fahrradumhang, eine Laptophülle oder eine Tasche aus dem Stoff alter Regenschirme nähen? Die erfahrenen Näherinnen helfen beim Nähen und Reparieren. Fragen kann man an die Mail-Adresse info@repaircafe-bergstrasse.de richten. red