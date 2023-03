Nicht alles, was kaputt ist, muss gleich in den Müll. Viele ältere Geräte können mit wenigen Handgriffen oder günstigen Ersatzteilen repariert werden. Die Reparateure vom Repair-Café Bergstraße begutachten am Samstag (11.) zwischen 14 und 17 Uhr in Sankt Laurentius solche „Sorgenkinder“. Wartezeiten können mit Kaffee und Kuchen überbrückt werden.

Alles ist kostenlos, eine Spende wird

...