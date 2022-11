Am Samstag Repair-Café

Bensheim. Am Samstag (12.) findet zwischen 14 und 17 Uhr wieder ein Repair-Café in der Gemeinde Sankt Laurentius in der Bensheimer Weststadt statt. Die Mitwirkenden freuen sich nach eigenen Angaben auf die alten Schätze, um die sich kein Fachhandel mehr kümmert.

Außer den Reparaturen wird wieder der Upcycling-Workshop „Kaputten Regenschirm wegwerfen? Denkste!“ an. Eine Schneiderin zeigt, wie man aus alten Regenschirmen Neues herstellen kann. Es können Beutel, Taschen, Etuis genäht werden. Je mehr Regenschirmstoffe zur Verfügung stehen, umso mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt es. Regenschirmspenden sind willkommen.

Weitere Informationen auf der Homepage repaircafe-bergstrasse.de oder per Mail an info@repaircafe-bergstrasse.de. red