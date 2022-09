Am Samstag Repair-Café

Bensheim. Am Samstag (17.) zwischen 14 und 17 Uhr findet wieder ein Repair-Café in Bensheim statt. Repariert wird in der Laurentius-Gemeinde in der Weststadt. Es werden alte Geräte repariert, „um die sich kein Handwerker mehr kümmert“, schreiben die Organisatoren. Sie begutachten auch alte Fahrräder und Näharbeiten. Allerdings wolle man den Nähstuben keine Konkurrenz machen, Reißverschlüsse werden daher nicht eingenäht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Infos und Termine online: repaircafe-bergstrasse.de. Bei Fragen kann man sich an info@repaircafe-bergstrasse.de oder Telefon 06251/64209 wenden. red