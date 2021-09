Am Samstag Radtour im Ried

Bensheim. Am Samstag (11.) findet eine gemütliche Radtour der Bürgerhilfe Bensheim durchs Ried statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Bahnhof Bensheim, Ostseite an den Taxis/Radabstellanlagen. Die Gesamtstrecke beträgt 37,5 Kilometer. Die Radtour führt über Maria Einsiedel nach Gernsheim. Dort ist direkt am Rhein eine Mittagspause zum Mittagsessen (nicht von der Bürgerhilfe bezahlt) vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Rückfahrt ist über den Erlenseee vorgesehen mit eventueller Kaffeepause bzw. direkter Weiterfahrt nach Bensheim. Abschluss im Eiscafé Roma, Wormser Straße 9 gegen 16 Uhr, informieren die Organisatoren Hans Krauß und Gudrun Nowak.

An der Radtour können sich sowohl Mitglieder der Bürgerhilfe als auch Gäste beteiligen. Anmeldung per Telefon oder Mail ist erforderlich, Telefon 06251/ 69999, E-Mail buergerhilfe-bensheim@t-online.de

Durch die neue Allgemeinverfügung für den Kreis Bergstraße können an der Radtour nur geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen. Die Bürgerhilfe bittet darum, die entsprechenden Nachweise mitzubringen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2