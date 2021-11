Am Samstag musikalische Vesper

Bensheim. Die evangelische Michaelsgemeinde lädt ein zur musikalischen Vesper für Samstag (6.) um 17 Uhr in der Michaelskirche. Es werden Orgelwerke zu hören sein, die einerseits dem ernsten Charakter des Monats November Rechnung tragen, andererseits aber auch den Aspekt tröstender Hoffnung nicht vernachlässigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer ernsten Fuge in a-moll von Georg Friedrich Händel zu Beginn wird nach der Predigt die Partita über den Choral „Alle Menschen müssen sterben“ von Johann Pachelbel erklingen. Dem resignativen Titel zum Trotz handelt es sich um eine fröhliche und glaubensgewisse Musik, was umso erstaunlicher ist, wenn man bedenkt, dass der Komponist kurz zuvor Frau und Kinder an eine Pestepidemie verloren hatte.

Zum Abschluss kommt noch einmal der Jubilar Camille Saint-Saëns zu Wort, dessen Todesjahr 1921 sich zum 100. Mal jährt. Aus seinen Präludien und Fugen op. 109 fehlt noch die Nr. 1 in d-moll, nachdem Nr. 2 und 3 in diesem Jahr schon in anderen musikalischen Vespern auf dem Programm standen. An der Orgel spielt Wolfgang Portugall, die Predigt hält Pfarrer Stefan Kunz. red