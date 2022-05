Am Samstag Marktfrühstück

Bensheim. Die nächste Runde des Marktfrühstücks am Samstag (14.) wird um ein Zusatzangebot erweitert: In Kooperation mit dem Stadtmarketing bietet der Freundeskreis Amersham von 10 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz ein englisches Frühstück an.

Traditionell besteht ein englisches Frühstück aus einer Mahlzeit mit mehreren Gängen. Nicht fehlen dürfen Fruchtsaft, Müsli oder Porridge, ein Hauptgang mit verschiedenen warmen Bestandteilen, Tee mit Milch und Toast mit Orangenmarmelade. Es sind unzählige Varianten üblich. Je nach Region wird es auch englisches, schottisches oder einfach warmes Frühstück genannt.

Der Hauptgang des „full breakfast“ besteht aus gebratenem Frühstücksspeck, kleinen gebratenen Würstchen, Spiegel- oder Rührei und oft auch gegrillten Tomaten und gebratenen Champignons. Alle Zutaten werden am Bensheimer Marktplatz zusammen auf einem Teller serviert. Der Freundeskreis hält eine kleine Variante aus dieser Vielfalt für die Gäste bereit. ps

