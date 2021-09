Bensheim. Die Kreisvolkshochschule bietet eine Kräuterwanderung in Bensheim an. Mitzubringen sind Sammelbehälter und Messer. Gewandert wird am Samstag, 25. September, von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Bensheim an der Kreuzung Neuhofstraße/Wiesenstraße.

Die Führung findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt. Hunde sind nicht erlaubt.

Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter Telefon 06251/172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red