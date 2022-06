Am Samstag Konzert des Bensheimer Kammerchors

Bensheim. Am Pfingstsamstag (4.) wollen sich der Bensheimer Kammerchor Vokalklang und sein Chorleiter Johannes Kalpers noch einmal zusammen in einem musikalisch vielseitigen Konzert präsentieren.

Dafür hat man in den letzten Monaten ein Repertoire erarbeitet, das sowohl geistliche Chorliteratur von Palestrina über Durufle bis hin zum Gospel beinhaltet, aber auch weltliche Lieder aus verschiedenen Genres bedient. Sommerlichen Volkslieder wie das schwedische „Uti var hage“ oder das irische „Sally Gardens“ erklingen bei Vokalklang genauso engagiert wie die Werke von derzeit angesagten Chor-Arrangeuren und -Komponisten wie Oliver Gies oder Carsten Gerlitz.

Zwei Solostücke sind geplant

Der Chorgesang wird ergänzt mit zwei Solostücken der Mezzo-Sopranistin Almuth von Wolffersdorff. Sie wird begleitet von Eveline Hannappel am Piano, die auch beim Segenswunsch „A Clare Benediction“ von John Rutter die Klavierbegleitung des Chores übernimmt.

Mit weiteren sphärischen Klängen wird sich Vokalklang danach von seinem Publikum, aber auch mit Bedauern von seinem Chorleiter Johannes Kalpers verabschieden, der nach vier Jahren den Bensheimer Chor aus privaten Gründen aufgeben muss. Der ausgebildete Opernsänger konnte seine reichhaltige Erfahrung bei Chorauftritten, aber auch bei der Bildung von Stimme und Gesamtchorklang prägend in den Kammerchor einfließen lassen. Noch einmal ein gemeinsames Chorkonzert, das Freude am gemeinsamen Musizieren vor Freunden und Publikum erlebbar macht, das war der gemeinsame Wunsch von Chorleiter und Chor, bevor man auf Wiedersehen sagt.

Das Konzert unter dem Titel „Gott und die Welt“ findet am Samstag um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Schwanheim statt. Der Eintritt ist frei, über eine Spende am Ausgang freut man sich. red