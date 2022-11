Am Samstag Kleidertauschparty in Bensheim

Bensheim. Am Samstag (26.) veranstaltet Fridays for Future Bensheim ab 15.30 Uhr eine Kleidertauschparty im Café Storch (Hauptstraße 89), um eine kostenlose Alternative für Fast Fashion zu schaffen.

Wer möchte, kann man mit seiner alten Kleidung in den Räumen des Familienzentrums vorbeischauen und sie gegen neue eintauschen, „die nicht weiter die Umwelt belastet“, schreibt die Initiative. Wer keine überschüssige Kleidung hat, kann gegen eine Geldspende, die an Fashion Revolution geht, trotzdem etwas mitnehmen. Darüber hinaus werden die verbliebenen Klamotten an das Deutsche Rote Kreuz gespendet“, so Fridays for Future. red