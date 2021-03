Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) will am Samstag (13.) am Lammertsbunnen den Frühling auf besondere Weise begrüßen. Die Bürger sind eingeladen, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr am stand der FWG vorbeizuschauen.

Letztmalig vor den Kommunalwahlen bietet die FWG den Bürgern die Gelegenheit zur Fragen zum Wahlprogramm und zu Anregungen für ihre politische Arbeit. Zusätzlich liegen Wahlflyer zur Mitnahme aus. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.fwg-bensheim.de.

„Es versteht sich von selbst, dass am Info-Stand die Corona-Hygienevorschriften und die AHA-Regeln eingehalten werden“, schreibt die FWG in einer Pressenotiz. red