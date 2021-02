Bensheim. Mit ihrem ersten Informationsstand startet die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Samstag (27.) in den Endspurt des Wahlkampfes. Der Informationsstand ist von 10 bis 12.30 Uhr am Bürgerwehrbrunnen in der Fußgängerzone zu finden.

Es werden dort insgesamt acht Themen-Flyer zum Kommunalwahlprogramm bereitliegen. Neben Faltblättern zu den Stadtteilen Auerbach, Stadtmitte und Weststadt liegen Faltblätter zu den Themen zentrale Wahlaussagen, menschengerechte Stadtentwicklung und Verkehrsplanung, Umwelt und Natur, Finanzen und interkommunale Zusammenarbeit und der Flyer Sozialpolitik für Bensheim zum Mitnehmen bereit, informiert die BfB.

Alle vorgeschriebenen Hygieneregeln werden eingehalten. Für Hinweise und Fragen stehen jeweils mindestens zwei Ansprechpartner bereit. Das Kommunalwahlprogramm kann auch unter Nennung von Namen und Adresse angefordert werden unter Telefon 06251/703464 (Anrufbeantworter).

Unter www.bürger-für-bensheim.de sind die Flyer zur Kommunalwahl auch abrufbar und können heruntergeladen werden. red