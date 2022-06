Am Samstag großer Flohmarkt in Bensheim

Bensheim. Am Samstag, 2. Juli, steht die Bensheimer Innenstadt wieder ganz im Zeichen des städtischen Freiluft-Flohmarktes. Von 6 bis 16 Uhr werden sich die Bereiche Beauner Platz, Gerbergasse und Mohacs Platz/Am Rinnentor in eine innerstädtische Schnäppchenmeile verwandeln und ein Angebot an Trödel, Sammlerstücken ausgedienten Haushaltswaren oder Kleidungsstücken präsentieren.

Der Wambolter Hof kann in diesem Jahr nicht belegt werden, da hier die Veranstaltungsreihe „Sommerbühne am Wambolter Hof“ stattfindet. Platzgebühren werden bei diesem Flohmarkt nicht erhoben, der Standaufbau ist erst ab 6 Uhr erlaubt. Dabei sind die Rettungswege und Geschäftseingänge unbedingt freizuhalten. Der Verkauf von Neuwaren ist nicht gestattet. ps