Zell. Der zum Jahreswechsel Corona-bedingt ausgefallene Grenzgang im Stadtteil Zell wird am Samstag (30.) nachgeholt. Themen werden unter anderem der Hochwasserschutz am Meerbach und die Situation an der Bushaltestelle im Mitteldorf sein. Der Grenzgang beginnt um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus und endet um die Mittagszeit mit einer Ortsbeiratssitzung in der Weinschänke Götzinger. red

