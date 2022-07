Am Samstag Bücherflohmarkt

Bensheim. Am Samstag (16.) sind die Soroptimistinnen des Soroptimist International (SI) Clubs Bensheim/ Heppenheim wieder mit ihrem Bücherflohmarkt in der Bensheimer Innenstadt vertreten.

Ab 10 Uhr können sich Bürger und Bürgerinnen rund um den Bürgerwehrbrunnen mit einer Vielfalt an Secondhand-Büchern für den Sommerurlaub eindecken. Neben Romanen und Krimis gehören Kinderbücher, Sachbücher und Bildbände zum Angebot.

Die Einnahmen aus dem Flohmarkt kommen wie immer den sozialen Projekten des SI-Clubs zugute, zum Beispiel dem 2020 initiierten lokalen Engagement „Musik“: Der Club hatte damals begonnen lokale Musikerinnen und Musiker zu engagieren, damit diese in Altenheimen oder Hospizen musizieren und Corona-bedingt isolierten Menschen ein wenig Freude machen konnten. Auf diese Art waren einige kleine Open-Air-Konzerte zustande gekommen, die aufgrund der positiven Resonanz nun wiederholt werden sollen.

Soroptimist International (SI) ist eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Soroptimistinnen befassen sich mit Fragen der rechtlichen, sozialen und beruflichen Stellung der Frau und vertreten die Position der Frauen in der öffentlichen Diskussion. Sie setzen sich ein für die Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen. Sie agieren lokal, regional, national und global.

SI hat weltweit in 132 Ländern rund 80 000 Mitglieder in über 3000 Clubs. Soroptimist International Deutschland ist Mitglied im Deutschen Frauenrat und viele Clubs sind in Landes- und örtlichen Frauenräten engagiert. red

Info: Weitere Informationen unter https://clubbensheimheppenheim.soroptimist.de/home