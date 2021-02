Bensheim. Die Erfahrung zeigt, dass es nützlich ist, über das zu sprechen, was man schon gemacht hat, wenn man in einem Bereich vielleicht noch besser werden will. Wenn andere Menschen freundlich interessiert zuhören oder nachfragen, so motiviert das noch mehr.

Erfahrungsaustausch

Und wenn andere dann auch noch erzählen, was sie gemacht haben, so bekommt man auch noch neue Anregungen. Das ist der Grund, weswegen Otto Merkel erneut zu einem „Klima-I-did-Treffen“ einlädt. Also nicht über eine eigene To-do-Liste sprechen, sondern darüber, was man selbst getan hat fürs Klima und die Umwelt, schreibt der Initiator der Aktion, Otto Merkel, in einer Pressemitteilung.

Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an otto.merkel@posteo.de und bekommt die Zoom-Einwahldaten.

Das nächste Treffen der Gruppe ist an diesem Montag (8.) um 17 Uhr. red