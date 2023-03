Am Montag Jugendforum

Bensheim. Was fehlt für Jugendliche in Bensheim? Welche Ideen gibt es, um Angebote für die jungen Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern? Um diese Fragen geht es beim Jugendforum, das am Montag (27.) stattfindet.

Eine Möglichkeit, sich über Projekte zu informieren und weitere Vorschläge zu diskutieren, bieten CDU und Junge Union (JU) mit dieser Veranstaltung. Sie richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. Teilnehmen kann auch, wer etwas jünger oder älter ist und Interesse hat, sich zu beteiligen.

„Was aus Sicht der jungen Generation von Bedeutung ist, wollen wir aufgreifen. Bevor entschieden wird, neue Vorhaben umzusetzen, ist es wichtig, von den Betroffenen zu erfahren, was sie wollen“, sagt Tobias Heinz, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Themen aus der Jugendumfrage

Im Mittelpunkt stehen die Themen, über die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen wollen. Aufgreifen werden die Christdemokraten auch Vorschläge, die bei der Jugendumfrage der Stadt im vergangenen Jahr genannt wurden.

Dies kann Projekte betreffen, die vor Ort in Bensheim denkbar sind. Ebenso richtet sich der Blick auf den Landkreis, der für die Schulen und den Nahverkehr zuständig ist. Weitere Themen können sich auf die Politik allgemein und die Landesebene beziehen. „Das Forum soll die Gelegenheit bieten, dass Jugendliche direkt mit Amtsträgern, die Entscheidungen treffen, über ihre Anliegen beraten können.“

Mit Heitland und Engelhardt

Wie der stellvertretende JU-Vorsitzende Moritz Bischof erklärt, werden daher nicht Vorträge, sondern Gesprächsrunden die Veranstaltung bestimmen. Dies soll rund zwei Stunden lang für einen interessanten Verlauf sorgen.

Bei der Veranstaltung werden Birgit Heitland, die als Abgeordnete den hiesigen Wahlkreis im Landtag vertritt, und Landrat Christian Engelhardt anwesend sein. Fragen beantwortet auch Sibylle Becker, die Vorsitzende des städtischen Sozial-, Sport- und Kulturausschusses.

Das Jugendforum beginnt am Montag (27.) um 18 Uhr, im Kolpinghaus, Am Rinnentor 46. „Wir laden zur Teilnahme alle ein, die sich mit Ideen einbringen oder einfach nur zuhören wollen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie sich schon mit der Kommunalpolitik befasst haben“, betont Carmelo Torre, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. red