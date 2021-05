Am Gemeinwohl orientieren

Bensheim. In der monatlich tagenden Grünen Runde am Montag, 7. Juni, ab 19 Uhr steht die Frage im Mittelpunkt, wie die lebendige Stadt von morgen aussehen könnte und wie man zumindest ein Stück weit dorthin kommen könnte.

Ein Schritt in diese Richtung könnte die Entwicklung eines eigenen Bildes einer lebendigen Stadt der Zukunft (und Gegenwart) sein, den eigenen Blick dafür immer wieder schärfend, ihn multiperspektivisch weiten und sich der eigenen Werte für das gemeinsame Leben in der Stadt bewusst werden. Unter anderem gibt die Matrix der Gemeinwohl-Ökonomie dazu Hinweise, sowohl für die Sicht auf die Werte als auch auf den Chor aller Beteiligten.

Ulrike Häußler © Veranstalter

Die Gemeinwohl-Ökonomie möchte in einem demokratischen, partizipativen und ergebnisoffenen Prozess ein Wirtschaftssystem etablieren, in dem das Gemeinwohl an oberster Stelle steht. „Auf wirtschaftlicher Ebene ist sie eine konkret umsetzbare Alternative für Unternehmen verschiedener Größen und Rechtsformen. Der Zweck des Wirtschaftens und die Bewertung von Unternehmenserfolg werden anhand Gemeinwohl-orientierter Werte definiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Auf politischer Ebene will die Bewegung für eine Gemeinwohl-Ökonomie rechtliche Veränderung bewirken. Ziel des Engagements ist „ein gutes Leben für alle Lebewesen und den Planeten, unterstützt durch ein Gemeinwohl-orientiertes Wirtschaftssystem“.

Der Weg zur lebendigen Stadt brauche viele Beteiligte und Partner. Das könne keine einzelne Mandatsträgerin oder Fraktion alleine stemmen. Aber sie könnten den Prozess initiieren. Aber auch Austausch und Zusammenarbeit mit überörtlichen Initiativen und ihrer Expertise bieten sich an.

Ulrike Häußler ist Wirtschafts- und Verfahrenstechnik-Ingenieurin mit fast 20 Jahren Erfahrung in internationalen Großkonzernen und seit 2009 selbstständige Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt Organisations- und Personalentwicklung für Unternehmen, die sich dem ethischen Wirtschaften verpflichten.

Sie wird in der Videokonferenz am 7. Juni ab 19 Uhr nicht nur die Grundzüge der Gemeinwohlökonomie erläutern, sondern vor allem auch über ihre praktischen Erfahrungen berichten, die sie bei der Beratung von Städten und bei Kontakten mit zahlreichen Politikern in der Region gesammelt hat.

In der Diskussion wird es darum gehen, wie diese Erfahrungen für die künftige Entwicklung Bensheims fruchtbar gemacht werden könnten. „Bensheim verdient einen Neuanfang“ meinen die Veranstalter der Grünen Runde. Interessierte Gäste können den Zugangslink zur Videokonferenz per Email erhalten bei PeterLotz9@googlemail.com. red