Am Freitag Friedensgebet

Bensheim. Die Situation in Osteuropa, aber auch in vielen anderen Krisenherden der Welt, erfüllt viele Menschen mit Angst und großer Sorge. Anlässlich der 58. Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende stattfindet, lädt die katholische Kirche Bensheim ein zu einem Friedensgebet für Freitag (18.) um 19 Uhr in die Kirche Sankt Laurentius, Hagenstraße 24.

Gebet, Stille und Musik

Mit dem Friedensgebet an dem Abend, aber auch in allen Gottesdiensten an den beiden darauffolgenden Tagen wollen Christen die Teilnehmenden der Münchner Sicherheitskonferenz sowie die politischen Verantwortlichen aus aller Welt im Gebet begleiten, dass sie den Frieden durch Dialog fördern. In ihrem Beten nehmen sie auch die Menschen in den Blick, die unverschuldet in vielen Krisenregionen leben müssen.

Alle, die ein Zeichen setzen wollen für Frieden sind für Freitag um 19 Uhr zu 30 Minuten Gebet, Stille und Musik eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, es wird nur um einen der 3 G-Nachweise gebeten.

Wem eine Teilnahme nicht möglich ist, ist aufgerufen, am Freitag um 19 Uhr eine Kerze zu entzünden, ins Fenster zu stellen, um so ein Hoffnungszeichen für den Frieden zu setzen. red