Am Freitag Finissage im Museum

Bensheim. Am Freitag (3.) findet um 19 Uhr die Finissage zur Ausstellung „The last Party of Diversity“ mit dem Künstler Andrey Dúbravsky im Museum Bensheim statt. Für die Besucher bietet sich die letzte Gelegenheit, den ostslowakischen Maler zu seiner Kunst zu befragen und seine Werke, die sonst nur in Rom, Prag und New York zu sehen ist, vor Ort zu erleben.

Bürgermeisterin Christine Klein wird die Gäste begrüßen, ebenso Eva Claudia Stoltz, Geschäftsführerin der Hessischen Kulturstiftung, die die Werkschau in Bensheim unterstützt. Diese und die Berliner Galerie Dittrich & Schlechtriem, von der André Schlechtriem am Freitag anwesend sein wird, haben zudem den Katalog zur Ausstellung gefördert.

Katalog wird präsentiert

Am 5. Juni geht die Ausstellung von Andrey Dúbravsky zu Ende. © Museum

Dieser soll während der Finissage präsentiert werden. Er enthält unter anderem Textbeiträge von Nadim Samman, Kurator des KW Institute for Contemporary Art in Berlin, und Gabriele Mackert, Sammlungsleiterin für Kunst des 18. bis 21. Jahrhunderts im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.

Betrachtet man die Ausstellungstätigkeit Dúbravskys der vergangenen Jahre, so wird deutlich, dass er nach Raum- und Installationslösungen sucht, in denen seine Gemälde nicht „gehorsam“ in einem sterilen, weißen Raum hängen: Seine Werke sind stets Teil eines dynamischen Umfelds – eingebettet in räumliche Installationen, die für den Zuschauer ein attraktives Gesamterlebnis schaffen.

Diesem Anspruch kommt auch die aktuelle Ausstellung „The last Party of Diversity“ im Bensheimer Museum noch bis kommenden Sonntag, 5. Juni, nach: Dúbravskys Gemälde werden umrahmt von bemalten Leinwänden, die sowohl den Hintergrund an der Wand bilden, als auch über den gesamten Boden verteilt werden.

Seine buntfarbigen und überdimensionierten Raupen- und Insektengemälde und seine Serie „Der Läufer“ setzen sich mit dem Thema „Diversität“ in unserer Gesellschaft auseinander. ps

Info: Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter: www.stadtkultur-bensheim.de

