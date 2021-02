Bensheim. Zur nächsten Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab fünf Jahren ein. Am Donnerstag (4.) um 15.30 Uhr liest Lesepate Ralf Grüner die Geschichte „Leopeule“ von Nina Hundertschnee, die sich – unterstützt durch ausdrucksstarke Bilder von Pe Grigo – auf liebevolle Weise mit dem Thema Einzigartigkeit beschäftigt.

AdUnit urban-intext1

„Als Leopeule aus dem Ei schlüpft, staunen ihre Eltern nicht schlecht: Sie sieht ganz anders aus als ihre Eulengeschwister. Wo kommen die Flecken auf ihren Federn her? Und warum passt sie nicht in den Vogelkindergarten, kann nicht fliegen und nicht singen? Ist sie ein hoffnungsloser Fall? Nein, ganz im Gegenteil: Leopeule zeigt allen, dass in jeder Eule – ganz egal wie sie auf die Welt kommt – etwas ganz Besonderes steckt!“

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen dürfen keine Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Deshalb können Kinder die Vorlesestunde im geschlossenen digitalen Format erleben. Interessierte melden sich bis zum Vortag unter bibliothek@bensheim.de, um die Zugangsdaten zu erhalten. Diese werden am Veranstaltungstag im Laufe des Vormittags versendet. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt; Inhaber eines Bibliotheksausweises werden vorrangig berücksichtigt. Da alle Angebote unter Vorbehalt geplant werden, bittet das Team der Stadtbibliothek darum, von Anmeldungen im Abo abzusehen. ps

Info: Weitere Infos gibt es unter www.stadtkultur-bensheim.de