Am Donnerstag Startschuss fürs Europa-Filmfest in Auerbach

Bensheim. Heute startet in Auerbach das erste Europa-Filmfest Bensheim. Ein internationales Kinofestival, das bis zum 5. August ausgewählte europäische Filme mit einem maßgeschneiderten Rahmenprogramm kombiniert. Organisiert wird die Reihe im Kronepark vom Luxor-Filmpalast Bensheim und dem Hemsbacher Programmkino Brennessel.

Im Rahmen des Sommer-Wander-Kinos 2021 vom Film- und Kinobüro Hessen zeigen die Veranstalter unter freiem Himmel acht preisgekrönte Filme aus den sechs Herkunftsländern der Bensheimer Partnerschaftsvereine sowie weitere aus Deutschland und Dänemark. Für die Macher „ein Hoffnungszeichen für das Kino in pandemiebedingt schweren Zeiten“. Und eine Würdigung für die kinokulturelle Vielfalt in Europa und die engagierte Arbeit der lokalen Partnerschaftsvereine.

Kulturelle Vielfalt herrscht auch abseits der Leinwand. Nach der Auswahl der Filme wurde bis kurz vor der Eröffnung am Rahmenprogramm des Open-Air-Events gefeilt. „Dabei war es uns wichtig, lokale Vereine und Künstler einzubinden. Wir sind froh, ein vielfältiges kulturelles Programm auf die Beine gestellt zu haben, das zur Vielfalt Europas wunderbar passt“, so Brennessel-Chef Alfred Speiser.

Daher startet die Woche heute (Donnerstag) um 20 Uhr mit der Vorstellung der Bensheimer Partnerschaftsvereine und Freundeskreise durch den Auerbacher Ortsvorsteher Robert Schlappner. Aus den Herkunftsländern der Partnerstädte England, Frankreich, Italien, Polen, Tschechien und Ungarn werden im Verlauf der Festwoche sechs preisgekrönte Filme gezeigt – flankiert von der deutschen Produktion „Coup“ am Eröffnungstag sowie dem dänischen Oscarpreisträger und Gewinnerfilm des Europäischen Filmpreises „Der Rausch“ zum Finale.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung durch die Kinobetreiber Christa Englert und Alfred Speiser wird eine Kontrabassistin Mimi Grimm zeitlose Klassiker darbieten. Danach wird Regisseur Sven O. Hill persönlich seinen Film „Coup“ vorstellen: Eine auf realen Ereignissen beruhende Gaunerkomödie, die im vergangenen Jahr mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Kurz vor Filmbeginn wird dann der Gewerbekreis Auerbach in Anwesenheit lokaler Prominenter eine Verlosungsaktion zu Gunsten der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach durchführen. Auch für die kulinarische Vielfalt ist beim Europa-Filmfest gesorgt: Zu jedem Film bieten die Veranstalter passende europäische Speisen und Getränke. Restkarten für 15 Euro sind jeweils bei der Bensheimer Bücherstube, an der Abendkasse erhältlich oder online unter https://europa-filmfest.de/

Das weitere Programm ab Freitag

30. Juli: Ab 20 Uhr beginnt die Eigenpräsentation des Freundeskreises Bensheim-Amersham. Ein DJ spielt Musik von Queen. Der Freundeskreis schenkt dazu stilecht Pimms aus, einen kräuterwürzigen Likör auf Gin-Basis, angeblich das Lieblingsgetränk der Queen. Danach wird nach Einbruch der Dunkelheit der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ mit Oscar-Preisträger Rami Malek als Freddie Mercury gezeigt.

31. Juli: Nach der Vorstellung des Freundeskreises Bensheim-Beaune (20 Uhr) wird eine Musical-Sängerin mit französischen Chansons und Stücken aus ihrem selbst geschriebenen Corona-Musical zu Gast sein. Drinks serviert der Cocktailstand des Parkhotels Krone. Auf der Leinwand wird am Samstag die Dokumentation „Aznavour by Charles“ mit privaten Filmaufnahmen der Chanson-Legende gezeigt.

1. August: Nach der Präsentation des Freundeskreis Bensheim-Klodzko und Kontrabass-Musik zeigt das Filmfest am Sonntag den polnischen Oscar-Preisträgerfilm „Ida“ von Pawel Pawlikoski über eine Novizin, die herausfindet, dass sie jüdischer Abstammung ist.

2. August: Nach tschechischer Livemusik und deutsch-tschechischer Vereinspräsentation wird auf Vorschlag des Freundeskreises Bensheim-Hostinné der tschechische Oscar-Kandidat 2021 „Charlatan“ präsentiert, den das Europa-Filmfest noch vor dem offiziellen Filmstart in synchronisierter Fassung zeigt. Im Zentrum des auf wahren Geschehnissen beruhenden Historiendramas steht ein Wunderheiler, der sich in einem spannenden Schauprozess zu verantworten hat.

3. August: Mit „Mephisto“ kommt das Oscar-prämierte Filmhighlight mit Klaus Maria Brandauer in den Kronepark. Nach der Präsentation des deutsch ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács (20 Uhr) wird ein DJ osteuropäische Rhythmen zum Besten geben.

4. August: „Brot und Tulpen“ titelt die bittersüße, italienische Komödie mit Bruno Ganz, die der Freundeskreis Riva del Garda am Abend präsentieren wird. Davor wird ein einheimischer Sänger italienisches Flair im Kronepark verbreiten.

5. August: Zum Abschluss des Filmfests wird „Mister Berlinale“ Dieter Kosslick persönlich um 19 Uhr aus seinem autobiografischen Bestseller „Immer auf dem Teppich bleiben“ lesen und über seine unzähligen Begegnungen mit Stars und Sternchen der internationalen Filmszene berichten.

Gegen 20 Uhr verleiht die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein dem ehemaligen Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin die vom Auerbacher Künstler Siegfried Speckhardt gestaltete „Bronzene Brennessel“ für dessen Verdienste um den europäischen Film.

Nach Live-Musik läuft die dänische Komödie „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen. Der Film wurde 2020 mit dem Europäischen Filmpreis und 2021 mit einem Oscar als bester internationaler Film ausgezeichnet.

Info: Weitere Infos auf der Internetseite www.europa-filmfest.de