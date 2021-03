Bensheim. Aus Anlass des zehnten Jahrestages der Atomkatastrophe von Fukushima findet am Donnerstag, 11. März, ab 18 Uhr eine Mahnwache an der Mittelbrücke in der Bensheimer Fußgängerzone statt. Die Mahnwache soll daran erinnern, dass Fukushima jeden Tag überall dort möglich ist, wo Nuklear-Anlagen aktiv sind, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. red