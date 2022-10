Am Donnerstag Erzählcafé

Gronau. Der Ortsbeirat und das Organisationsteam laden alle Interessierten für Donnerstag (27.) ins Dorfgemeinschaftshaus Gronau, Märkerwaldstraße 81 a, zum letzten Erzählcafé in diesem Jahr ein.

In der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Es wird an diesem Nachmittag einen Vortrag geben, wie man Bränden vorbeugen und sich schützen kann. „Hier müssen zuerst die Gefahrenquellen festgestellt werden, die dann umgehend beseitigt werden sollten. Damit ist ein Brandrisiko nachhaltig reduziert und das Sicherheitsgefühl gestärkt“, erklärt der Referent, Simon Bickel, in seiner Funktion als stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Gronau. Weiterhin werden Tipps zum richtigen Verhalten in einem Brandfall geben.

An allen anderen Donnerstagen findet, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr, in der Grunemer Stubb im alten Rathaus am Römer ein offener Treff statt. Die Räumlichkeiten können auch von anderen Gronauer Gruppen und Initiativen genutzt werden. Interessierte wenden sich hierzu an den Ortsbeirat Gronau.

Gronauer Bürgerinnen und Bürger, die nicht alleine das Dorfgemeinschaftshaus aufsuchen können, können sich zwecks Begleit- oder Fahrdienst bei Heidi Unrath melden, Telefon 8615249. red