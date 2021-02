Bensheim. Wegen der großen Nachfrage bietet die Liebfrauenschule in der nächsten Woche zusätzlich zu den Online-Elterninformationsabenden an den bereits bekanntgegebenen Terminen kurzfristig noch eine weitere Veranstaltung an.

Diese findet am Donnerstag (4.) ab 20 Uhr statt. Die Liebfrauenschule bittet wiederum um Voranmeldung per Telefon 06251/96540 oder per Mail r.hille@lfsb.de. Genauere Informationen und Zugangsdaten erhalten Eltern bei Anmeldung. red