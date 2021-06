Am Donnerstag Angehörigen-Treff

Bensheim. Das nächste Angehörigentreffen des Netzwerks Demenz findet in Präsenz am Donnerstag, 1. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach statt. Eingeladen sind alle, die einen dementiell veränderten Menschen begleiten, betreuen oder pflegen.

Betroffene erhalten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit der Pflege und Betreuung von dementen Familienmitgliedern auszutauschen und möglicherweise neue Impulse zur Bewältigung des Alltags zu erhalten. Das Treffen bietet die Gelegenheit, sich zwanglos und ohne Vorgaben auszutauschen, eigene Anliegen zu besprechen oder einfach nur festzustellen, dass man nicht allein ist.

Es gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis zum 30. Juni über das Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine vorzunehmen: Telefon 06251/8699162, bei Stephanie Gescheidle und Andrea Schumacher, E-Mail: senioren@bensheim.de. ps