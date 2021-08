Bensheim. Am Dienstag (31.) fällt die Sprechstunde des Ortsgerichts Bensheim 1, Hauptstraße 39, aus. Die nächste Sprechstunde ist Donnerstag, 2. September, von 10 bis 12 Uhr. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung am Freitag mit. ps

