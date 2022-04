Am 1. Mai Konzert auf dem Festplatz

Fehlheim. Mit einem Feuerwerk böhmischer Blasmusik möchten die Original Feierabend-Musikanten nach zweijähriger Coronapause wieder ein Platzkonzert auf dem Fehlheimer Festplatz geben. Am 1. Mai erklingen ab 11 Uhr flotte Märsche, rauschende Polkas und einfühlsame Walzer. Die Truppe um den musikalischen Leiter Michael Löw übt schon seit geraumer Zeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Musikanlage

Zwei Tränen, die Finkensteiner Polka, Wir sind Kinder von der Eger, Egerland-Heimatland und vieles mehr wird bei hoffentlich gutem Wetter auf dem Festplatz zu hören sein. Zum ersten Mal ist das Konzert über die neue Anlage zu hören, die sich die Feierabend-Musikanten noch vor der Coronapause geleistet haben.

Für das leibliche Wohl halten die Musiker Getränke und belegte Brötchen bereit. Außerdem wird der Gesangverein Harmonie 1894 Fehlheim ein Kaffee- und Kuchenbüfett bereithalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Eintritt ist frei, über eine Spende für die Musikanlage würden sich die Musiker freuen. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Alle Freunde der böhmischen Blasmusik sollten sich den Termin am 1. Mai um 11 Uhr auf dem Festplatz in Fehlheim vormerken, schreiben die Feierabend-Musikanten in ihrer Pressemitteilung abschließend. red