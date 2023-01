Zell. Die Freiwillige Feuerwehr Zell sammelt auch im Jahr 2023 wieder Altpapier. Am Samstag, 7. Januar, findet wieder eine Sammlung statt. Die Feuerwehr bittet darum, das Papier gebündelt oder in nicht zu große Kartonage verpackt, bis 10 Uhr am Straßenrand bereitzulegen. Große sperrige Kartonage kann nicht mit entsorgt werden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1