Zell. Die Feuerwehr Zell sammelt wieder Altpapier. Am Samstag (8.) steht dafür wieder ein Container am Vereinsheim bereit. Er ist nicht geöffnet, es steht aber eine Beladehilfe zur Verfügung, so die Feuerwehr. Sollte das Beladen nicht möglich sein, stehen Mitglieder der Feuerwehr bereit, um zu helfen.

Die für den 15. Mai geplante Hauptversammlung der Feuerwehr Zell wird auf einen Termin nach den Sommerferien verschoben. red