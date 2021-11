Altpapier-Sammlung in Zell

Zell. Am kommenden Samstag (4.) sammelt die Feuerwehr Zell zum letzten Mal in diesem Jahr Altpapier. Die Bürger werden gebeten, Papier, Zeitungen, Prospekte und Bücher bis 10 Uhr gebündelt oder in nicht zu großer Kartonage verpackt am Straßenrand bereitzustellen.

Große sperrige Kartonage könne nicht mitgenommen werden, da sie bei der weiteren Verarbeitung die Förderbänder blockiert, heißt es in der Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr.

Diese bedankt sich bei allen Zeller Bürgern für das Sammeln und Bereitlegen von Altpapier sowie das Anliefern an den Container in der Zeit, in der man wegen Corona nicht sammeln konnte. „Sie haben damit den Brandschutz in unserem Ort unterstützt“, schreiben die Brandbekämpfer.

Wie und wann es im neuen Jahr mit der Papiersammlung weitergeht, will man per Handzettel, die vor Weihnachten im Ort verteilt werden, mitteilen. red

