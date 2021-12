Altpapier im Container entsorgen

Zell. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und den entsprechenden Verordnungen darf die Feuerwehr Zell auch am Samstag, 8. Januar 2022, keine Altpapiersammlung in der üblichen Form durchführen.

Damit die Zeller Bürger dennoch ihr Altpapier entsorgen und die Feuerwehr damit unterstützen können, besteht die Möglichkeit wie bereits im letzten Jahr, das Papier in einem bereitgestellten Container am Vereinsheim der SKG zu entsorgen.

„Der Container ist hinten geöffnet, so dass niemand sein Papier über den Rand wuchten muss. Bitte beginnen sie mit dem Beladen hinten und nicht gleich an der Tür“, heißt es in der Ankündigung.

Die Feuerwehr bittet darum, lediglich Papier in Form von Zeitungen, Prospekten und Büchern anzuliefern. Kartonage als Umverpackung ist erlaubt, jedoch sollte reine und sperrige Kartonage nicht in den Container geworfen werden, da dieses vom Entsorger nicht gewünscht ist und zu einem Abzug bei der Vergütung führt.

Dank an die Bevölkerung

Die Feuerwehr Zell bedankt sich für die Unterstützung der Zeller Bürger im Jahr 2021 und hofft dass diese sie auch im neuen Jahr bei der Altpapier-Sammlung unterstützen. Darüber, wie es anschließend mit Papiersammeln weitergeht, wird die Wehr rechtzeitig informieren.

Nachdem die Theaterveranstaltung an Weihnachten nun schon das zweite Mal in Folge ausfallen musste, gibt es auch für das neue Jahr 2022 bedingt durch Covid-19 bereits erste Änderungen bei den Veranstaltungen der Feuerwehr Zell. Die für den 29. Januar geplante Jahreshauptversammlung wird auf einen neuen Termin verschoben, welcher rechtzeitig bekannt gegeben wird.

Die Jugendfeuerwehr kann leider keine Weihnachtsbäume sammeln und die Unterkunft und der Unterrichtsraum bleiben bis mindestens 31. Januar 2022 geschlossen, heißt es abschließend. red