Alte Handys für guten Zweck

Bensheim. Ab sofort gibt es im Weltladen Sankt Georg am Wambolterhof eine Annahmestelle für gebrauchte Handys. Rund 200 Millionen ausgediente Handys liegen nach Schätzung von Experten ungenutzt in deutschen Schubladen. Wer alte Handys spendet, bewirke damit viel Gutes, heißt es in einer Pressemitteilung des Weltladens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum einen könne dadurch Menschen geholfen werden, die weltweit durch moderne Sklaverei ausgebeutet werden. Die in den Handys enthaltenen Rohstoffe werden meist unter unfairen und lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen abgebaut. Aus dem Erlös des Recyclings und der Wiederverwertung erhält das katholische Hilfswerk „missio“ einen Betrag, mit dem Projektpartner unterstützt werden. Sie helfen den Betroffenen, sich aus diesen ausbeuterischen Lebenssituationen zu befreien.

Zum anderen ist das Spenden von Handys auch ein Beitrag zum Umweltschutz: Da die seltenen, wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt werden, muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt und können somit nicht mehr die Umwelt belasten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Handyspende bedeutet zudem, dass man sich nicht selbst um eine fachgerechte Entsorgung zu kümmern braucht. Zudem können Spender mit etwas Glück ein fair produziertes Smartphone gewinnen.

Nach der Woche der Goldhandys vom 25. bis zum 31. Mai werden unter allen volljährigen Einsendern am 12. Juni und am 2. Dezember jeweils zehn Preise verlost, darunter ein fair produziertes Smartphone sowie ein aufbereitetes Smartphone, welches von Futurephones-Shop zur Verfügung gestellt wird. Seit mehreren Jahren unterstützen neben der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) auch das Kolpingwerk Deutschland sowie die Katholische Landjugendbewegung die Handyspendenaktion von „missio“. red

Info: Weitere Infos unter: www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/handys-spenden/fragen-antworten/

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3