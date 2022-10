Als Hund verkleidet bei Jog and Rock in Bensheim

Bensheim. Das Soziale Tiernetz Bensheim kümmert sich ehrenamtlich um die Tiere sozial benachteiligter Menschen. Um dieses Engagement bekannter zu machen, kamen die Mitglieder auf eine besondere Idee: Die Teilnahme bei Jog and Rock in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Natascha Bassanello, aktives Mitglied im Tiernetz und begeisterte Hobby-Joggerin, stellte sich der Herausforderung. Aber nicht einfach nur in Sportkleidung. Sie rannte die zehn Kilometer lange Strecke als Hund verkleidet.

Dies sorgte bei den Besuchern am Rand der Strecke für das ein oder andere herzliche Schmunzeln. Unterstützt wurde die fleißige Läuferin am Wegesrand von Teilen des Vorstandes sowie den beiden Ärztinnen des Tiernetzes. Am Ende wurde gemeinsam auf die stolze Zeit von 54 Minuten angestoßen.

Mehr zum Thema Kindernachrichten Podcast Jog & Rock in Bensheim: Weite Strecken in kurzer Zeit laufen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Leichtathletik Jog & Rock auf schnellem Kurs Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Laufsport Jog and Rock mit 1250 Läufern Mehr erfahren

Wenn das Team des Sozialen Tiernetzes nicht bei Jog and Rock teilnimmt, dann steht es jeden ersten Samstag im Monat in der Diakonie Bensheim für die medizinische Versorgung seiner tierischen Freunde bereit. Auch Futterspenden werden hier verteilt. Mittlerweile werden nicht nur Tiere von wohnungslosen Menschen behandelt, auch Personen in Wiedereingliederung und Hartz-4-Empfänger mit Wohnsitz in Bensheim können ihre Tiere in der Sprechstunde behandeln lassen.

Finanziert werden die tierärztlichen Behandlungen durch Mitgliederbeiträge des Vereins und vor allem durch Spenden. Jede Spende hilft direkt den Tieren und auch ihren Besitzern. Spendenkonto: Sparkasse Bensheim IBAN: DE97 5095 0068 0002 1275 46 BIC: HELADEF1BEN.

Mehr Informationen und Eindrücke zur Arbeit des Tiernetzes sind unter www.soziales-tiernetz-bensheim.de verfügbar. red