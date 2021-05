In Auerbach befindet sich am Parkhotel Krone eine alte Tafel: „In diesem Hause weilte Josef Victor v. Scheffel aus seiner Heimat vertrieben mehrere Wochen im Mai u. Juni 1849 – Dem ehrenden Gedächtniß Scheffels geweiht im Jahre 1899 von den Bewohnern Auerbach’s“. Im selben Jahr war in der Wolfsschlucht durch den Kur- und Verkehrsverein Auerbach ein Scheffel-Platz eingerichtet worden, zur Scheffel-Anlage erweitert 1984/1999. Man erreicht den gepflegten, wenn auch etwas nichtssagenden Platz noch heute über den Verbindungsweg von Ludwigstraße und Bergfriedhof.

Dort erwarten einen unter anderem zwei große Steinblöcke aus Granit mit Versen des Dichters, die das Wandern und die Natur, aber leider nicht die hiesige Region besingen und auch nicht hier entstanden sind, denn konkrete Spuren des Auerbacher Aufenthalts im Werk des Dichters sind nicht nachzuweisen. Ein Zitat stammt aus Scheffels 1859 gedichtetem „Frankenlied“, als Studentenlied bekannt und zur inoffiziellen Landeshymne von Franken geworden. Das andere bezieht sich auf ein Lied der Sammlung „Gaudeamus“ – „mag lauern und trauern/ wer will, hinter Mauern/ ich fahr’ in die Welt!“ (1867).

Die Zeichnung zeigt Joseph Victor Scheffel als Studenten im Jahr 1845. Vier Jahre später – er war gerade in Heidelberg zum Doktor der Rechte promoviert worden – suchte er Zuflucht in Auerbach. © gemeinfrei

Joseph Victor von Scheffel (1826 – 1886) kannte die Bergstraße und den Odenwald von seinen Studienzeiten in Heidelberg her. Doch ihn beeindruckten nicht Weinbergidyll oder Blütenpracht, sondern eher die Lage zwischen der Ruine Rodenstein und die Nähe von Schauplätzen der Nibelungensage. Der Grund für seinen Aufenthalt 1849 war auch durchaus kein touristischer: Wie eine ganze Reihe anderer war er als Flüchtling der Badischen Revolution nach Auerbach gekommen, wo sich mit rund 80 Personen eine regelrechte Emigrantenkolonie gesammelt hatte.

In der von der Familie Diefenbach geführten „Krone“, einem bei Erholungssuchenden bekannten Hotel, hatte sich von Mitte Mai bis um den 20. Juni 1849 eine ganze Schar zusammengefunden, „unbefangen und heiter […] mitten im Belagerungszustand“, „in Baden Sturm und Drang und hier Ruhe und Stilleben“, wie Scheffel an seine Mutter schrieb. Von Worms war Kanonendonner zu hören, bei Ober-Laudenbach und zwischen Heppenheim und Hemsbach fanden entscheidende Gefechte statt. Im Keller des „Halben Monds“ in Heppenheim hielt man Revolutionäre gefangen.

Bürgerkriegsähnliche Zustände: Demokratische Reformen und das Streben nach nationaler Einigung hatten zur Deutschen Revolution von 1848/49 geführt, bei der das dem Großherzogtum Hessen benachbarte Großherzogtum Baden eine führende Rolle spielte. In das Geschehen war ab dem 13. Mai auch Victor Scheffel verwickelt – auf Seiten der „Gemäßigten“, die in Karlsruhe das Zeughaus verteidigten und anschließend vor den Revolutionären flüchteten. Dabei war die Revolution zunächst ganz im Sinne Scheffels gewesen, doch hatte ihn der gewaltsame Aspekt verschreckt. Er schrieb von Auerbach aus an seine Mutter: „Die badische Bewegung – angeblich im Namen der Reichsverfassung – hat dieser so viel geschadet, dass die alte, krasse vormärzliche Monarchie in der nächsten Zeit gewonnenes Feld bei ihren Plänen haben wird“.

Ausflüge und Maiwein

Im gediegenen Ambiente der Auerbacher „Krone“ dürfte es den Flüchtlingen nicht schlecht gegangen sein. Victor berichtet in seinen Briefen von Ausflügen, dem Zeichnen in freier Natur (dessen Ergebnisse zum Teil erhalten sind) und vom Maiwein. Man kann unterstellen, dass es auch in der Krone zu dem schon in Heidelberg gepflegten geselligen Singen von selbst gedichteten Liedern kam, denn ein Teil des dortigen Freundeskreises Scheffels befand sich auch in Auerbach. Zwei Quellen berichten davon, dass Scheffel damals am Felsenmeer Gesänge vorgetragen habe, darunter sein im Jahr zuvor gedichtetes Studentenlied „Als die Römer frech geworden“.

Das Ganze währte rund einen Monat. Noch vor dem Ende der Badischen und damit auch der Deutschen Revolution von 1848/49 im Juli zogen Scheffel und die anderen Geflüchteten im Gefolge der konterrevolutionären Truppen wieder südwärts.

Was aber bewog die Auerbacher rund 50 Jahre nach diesen Ereignissen zu dem besonderen Gedenken an den Dichter? Der am Auerbacher Zufluchtsort erst 23-Jährige hatte sich zu einem in gehobenen Schichten vielgelesenen Autor entwickelt, der schon zu Lebzeiten viele Ehrungen erfuhr: Zu seinem 50. Geburtstag wurde er in den badischen Adel erhoben. Er war großherzoglich sächsischer Hofrat und Ehrenbürger von Säckingen, Radolfzell und Heidelberg. Nach seinem Tod 1886 steigerte sich der Scheffelkult noch. Zahllose Gedenksteine und -tafeln (wie die in Auerbach) wurden enthüllt.

Die ungeheure Popularität verdankte sich einem literarischen Werk, dem man heute vielleicht das Etikett „Leicht zu lesen“ verleihen würde. Eine 1888 erschienene Biografie über den Dichter von Joseph Stöckle trug den bezeichnenden Titel: „Ich fahr’ in die Welt“ – Joseph Victor von Scheffel, der Dichter des fröhlichen Wanderns und harmlosen Genießens“.

Es gab aber wohl noch mehr als die feuchtfröhlichen Sauflieder, wie sie in seiner Liedersammlung „Gaudeamus“ (1868) zu finden sind, was Scheffels Ruhm begründete. Seine unbefangen historische Stoffe verarbeitenden Texte befriedigten das Bildungsbürgertum ebenso wie humoristische Bedürfnisse und passten zum Nationalismus des 19. Jahrhunderts.

Die nachhaltigste, bis ins 20. Jahrhundert währende Begeisterung aber weckte wohl sein Versepos „Der Trompeter von Säckingen“. Unzählige Kunstdrucke, Dekorationsgegenstände (z. B. Bierhumpen), Postkarten und Prachtausgaben wurden dem Trompeter gewidmet. Im Text geht es um einen Studenten, der wegen unbotmäßigem Trompete-Spielen seiner Heimatstadt Heidelberg verwiesen wird. Er gerät nach Säckingen im Schwarzwald, verliebt sich in die Tochter des Schlossherrn und sie in ihn. Eine verbotene Liebe, die in einen schmerzlichen Abschied mündet, aber schließlich doch noch ein Happy-End erfährt.