Alltagsrassismus als Thema im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Flugblätter liegen auf den Sitzen, aus dem Publikum ertönt Gelächter. „Ist es denn zu viel verlangt, einmal aufeinander zu achten?“ Das fasst die Message des Schauspiels „Drei Kameradinnen“ unter Regie von Isabelle Redfern, aufgeführt am letzten Abend der Woche junger Schauspieler gut zusammen.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Shida Bayzar rückt in dieser Fassung von Golda Barton das Leben und Leiden der drei Freundinnen Kasih (Süheyla Ünlü), Saya (Mariann Yar) und Hani (Naffie Janha) in den Mittelpunkt des Stücks. Glaubwürdig emotional und mit überzeugender Durchschlagskraft nehmen die drei Freundinnen uns mit in ihre Vergangenheit und in die aktuellen Geschehnisse ihres Umfelds.

Humorvoll und doch mit stetiger Ernsthaftigkeit bietet das Stück Raum für die Rassismus- und Sexismuserfahrungen der drei Kameradinnen. Ohne nur zu konfrontieren, werden die Meinungen der jungen Frauen, deren Migrationshintergrund bewusst niemals weiter thematisiert wird, in Beziehungen und Alltagssituationen eingebettet. Zu viel erzählt wird definitiv nicht. Ganz im Gegenteil provoziert die Erzählerin gezielt die Neugierde des Publikums. Woher kommen die drei wirklich? Wieso sind sie hier? Eine Antwort? Fehlanzeige. Viel zu groß ist das Risiko, aufgrund der eigenen Herkunft kategorisiert zu werden.

Eigentlich bringt ein freudiges Ereignis Saya zurück in die namenlose Kleinstadt ihrer Kindheit, in der Kasih und Hani bereits auf sie warten. Doch die Hochzeit ihrer Freunde Life (David Zico) und Shaghayegh (Jasmin-Nevin Varul) endet anders als gedacht. Parallel zu den Festlichkeiten laufen die Gerichtsverhandlungen gegen die rechtsradikalen Mörder einer Vielzahl von Personen mit Migrationshintergrund.

Ein weiterer Grund für die temperamentvolle Saya, sich über Hass und Rassismus auszulassen. Viel zu oft hatten die Kameradinnen sich bereits mit dem Alltagsrassismus und dem Unverständnis der Weißen auseinandersetzen müssen. Ob in der Tram, in der Schule, auf Jobsuche oder bei den Bewerbungen für die erste eigene Wohnung, Vorurteile und Benachteiligung waren schon immer treue Begleiter im Leben der drei jungen Frauen, deren Alter nie erwähnt wird.

Nun machen besonders Kasih die Morde an Migranten zu schaffen. In den Bildern der Opfer sieht sie nicht nur Leidensgenossen, sondern Freunde, Vertraute und das, obwohl sie die Menschen nicht einmal kennt.

Den überraschenden Höhepunkt in der Reihe von Ereignissen schafft das plötzliche Urteil: Saya soll für den Brand eines Mehrfamilienhauses verantwortlich sein, dem das frisch verheiratete Paar, ihre Freunde, zum Opfer fielen. Was sie dazu bewegt hat? Die Spekulationen gehen weit auseinander. Von rechtsradikalen, islamistischen Motiven bis zur „Nazihasserin“, alles ist dabei. Klar ist nur: Saya M. sei „aggressiv und verblendet“ und damit eine Gefahr für das Land.

Dem Zuschauer wird sofort klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Saya M., die vorhin noch gepredigt hat, dass Hani sich gegen die unfaire Bezahlung in ihrem Job wehren sollte? Saya, die im Flugzeug den Rechtsradikalen Patrick Wagenberg ignoriert hat? Saya, die sich gegen Polizeigewalt und Übergriffe des Staats ausspricht?

Eine Antwort erfolgt nicht, mit offenen Fragen und dem Zeitungsartikel über die Verhaftung von Saya M. in der Hand verlässt der Zuschauer den Saal. Doch getrost kann der Zuschauer über das offene Ende hinwegsehen. Die Vorstellung war geprägt von humorvollen Einschüben. Egal ob Talkshows oder Tanzeinlagen, Abwechslung hatte es reichlich zu bieten. Auch die Zuschauer kamen dabei nie zu kurz: Mit kurzen, prägnanten Fragen eröffnete Kasih einen Dialog mit ihren Zuschauern und durchbrach dazu regelmäßig die „vierte Wand“.

Doch ihre Fragen konnten lange auf eine Antwort warten. Eine bekannte Schauspielerin mit Kopftuch in den deutschen Medien? Fehlanzeige. Das Schweigen des Publikums verrät, dass ihre Fragen Wirkung zeigen. Langsam schleicht sich die Erkenntnis ein, dass Kasih einen wunden Punkt getroffen hat. Doch auf diese Antwort wartet sie gar nicht erst, Zuhören ist angesagt. Weitere Fragen dürfen nicht gestellt werden, alle Informationen – auch die fehlenden – dienen einem ganz bestimmten Zweck: dem Zuschauer zu zeigen, dass der Alltagsrassismus ganz gegenwärtig ist.

Bei diesem andauernden Dialog handelt es sich um ein Spiel mit Stereotypen, starken Meinungsbildern und Verallgemeinerungen: die Zuschauer werden allgemein als weiß angenommen, die weißen Akteure auf der Bühne sind der Inbegriff eines ignoranten, unsensiblen weißen Mannes und die drei Kameradinnen vertreten auf ganz unterschiedliche Weise ihre Umgangsformen mit Rassismus.

Auch metaphorisch hat das Stück einiges zu bieten. Egal ob die Veranschaulichung von Sayas Albträumen durch kahle Betonwände oder Menschen mit Tiermasken, die hin und wieder ihren Platz in der nur schwach beleuchteten Bushaltestelle verlassen, um mit den Hauptfiguren zu interagieren. Die vielen kleinen Details (auch Musik) erwecken das Stück zum Leben. Dabei verlassen die munter aufspielenden Schauspieler den Bühnenraum, setzen sich auf die Empore oder mitten in das Publikum und lassen dieses damit zum Teil der Vorstellung werden.

So entsteht im Laufe der Zeit ein interaktiver und durchaus amüsanter Abend, der verdient einen lauten und langanhaltenden Applaus des Publikums erntet. Hinterher bleibt nur offen, ob die vielen, in dem Stück eröffneten Themen Fluch oder Segen für die Message des Stücks waren, die nun als letzte offene Frage im Raum steht.

Die Autorinnen Mara Stegmeier und Tara Stuckert sind Schülerinnen des AKG Bensheim und nahmen an dem Schulprojekt „Theaterkritik“ teil.