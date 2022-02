Alliage Quintett springt für Carion ein

Bensheim. Die Pandemie macht leider auch vor Künstlern und Musikern nicht halt. Dass Konzerte coronabedingt nicht wie geplant stattfinden können, ist keine Seltenheit. Nun ist auch die Kammermusikreihe der Kunstfreunde Bensheim betroffen: Das Carion Ensemble, das am Samstag im Parktheater auftreten sollte, kann wegen eines Coronafalls nicht anreisen.

Die Kunstfreunde bedauern die Absage von Carion sehr, haben aber kurzfristig für Ersatz gesorgt, so dass das Konzert am Samstag (12.), 20 Uhr, dennoch stattfinden kann: Mit einem anderen attraktiven Quintett, das als Einspringer nach Bensheim kommen wird – das Alliage Quintett.

Melodisch und expressiv

„Alliage“ ist die wohl charmanteste Legierung (französisch alliage) von vier Saxophonen und Klavier. Einzigartig in seiner Besetzung lässt das mit zwei „Echo Klassik“ ausgezeichnete Ensemble die Illusion eines großen Orchesters Wirklichkeit werden. Die melodisch und zugleich expressiv klingenden Saxophone treffen hier auf die orchestrale Fülle eines Klaviers und erzeugen ein neues Hörerlebnis höchster Qualität.

Gründer des Ensembles ist der Kanadier Daniel Gauthier, Primarius am Sopransaxophon. Er erhielt 1997 die erste Professur für klassisches Saxophon in Deutschland und unterrichtet seit 2003 als Professor an der Hochschule für Musik in Köln. Mit ihm spielen einige der derzeit besten Solisten des klassischen Saxophons: Miguel Valles, Altsaxophon, Simon Hanrath, Tenorsaxophon, und Sebastian Pottmeier, Baritonsaxophon. Die koreanische Pianistin Jang Eun Bae komplettiert die Quintettbesetzung.

Im Mittelpunkt des Repertoires stehen berühmte Meisterwerke aller Epochen in kompositorisch fein ausgeloteten und raffinierten Arrangements für Saxophonquartett und Klavier. Alle Bearbeitungen werden dem Alliage Quintett auf den Leib geschrieben und entstehen in enger Zusammenarbeit zwischen dem Ensemble und dem jeweiligen Tonsetzer: Zum Beispiel schreiben der Japaner Jun Nagao oder der Holländer Wijnand van Klaveren sowie kongeniale Arrangeure wie Reiner Schottstädt und Hendrik Schnöke und Ensemblemitglied Sebastian Pottmeier für diese außergewöhnliche Kammermusikbesetzung.

Das Alliage Quintett gastiert in den großen Konzertsälen in Europa, Asien und Nordamerika sowie bei renommierten Festivals wie dem Rheingau Musikfestival und dem Lucerne Festival. Neben zahlreichen Rundfunk- und TV-Aufnahmen haben die Musiker inzwischen insgesamt sieben CDs mit speziell für sie arrangierten Werken von Mendelssohn, Schumann, Mozart, Rossini und Puccini veröffentlicht.

Sein Debüt legte das Alliage Quintett 2008 mit einer Rekomposition der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi und einigen Arrangements von Johann Sebastian Bach unter dem Titel „Masquerade“ vor. 2011 begab sich das Quintett auf eine märchenhafte Reise durch Russland mit Tschaikowskys Nussknacker-Suite und „Scheherazade“ von Rimski-Korsakow. Für die CD „Dancing Paris“ arbeiteten die Musiker erstmalig mit dem Gypsy-Geiger József Lendvay zusammen und fingen mit Werken unter anderem von Milhaud, Satie und Gershwin, die musikalische Faszination Frankreichs um die Jahrhundertwende ein. Auf der CD „Fantasia“ begab sich das Quintett zusammen mit der Klarinettistin Sabine Meyer in die Welt der Märchen und erzählte diese auf ihren Instrumenten neu. 2018 erschien die jüngste CD „Lost in Temptation“.

Das Programm in Bensheim steht unter dem Titel „Songs and Dances“ und hält einige bekannte Melodien und Stücke bereit. In der ersten Hälfte spielt das Quintett Werke von Purcell (Suite aus „The Fairy Queen“), Saint-Saens (Danse bacchanale aus „Samson et Dalila“), Schostakowitsch und Weill (fünf Lieder aus der „Dreigroschenoper“).

Nach der Pause folgen „Seven Scottish Airs“ des englischen Komponisten Gustav Holst, ein Walzer aus „Masquerade“ von Aram Khachaturian sowie zum Finale eine Suite aus dem Musical „West Side Story“ von Bernstein.

Für das Konzert bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit für den Auftritt des Alliage Quintetts oder können auf Wunsch storniert oder getauscht werden. Nach jetzigem Stand sind keine freien Plätze im Parktheater mehr verfügbar. Durch eventuell zurückgegebene Karten können jedoch erneut Kapazitäten freiwerden. Bei Rückfragen gibt die Geschäftsstelle der Kunstfreunde Bensheim gerne Auskunft (E-Mail: geschaeftsstelle@kunstfreunde-bensheim.de oder Telefon 0157/37086548).

Für das Konzert gilt die 2G-Plus-Regel. Im Parktheater herrscht während des gesamten Aufenthaltes Maskenpflicht. red

Info: Internet: www.kunstfreunde-bensheim.de