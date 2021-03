Bensheim. Am Freitag (19.) steht der nächste globale Aktionstag der Bewegung „Fridays for Future“ an. Unter dem Hashtag #nomoreemptypromises sind rund um den Globus Aktionen von Klimaaktivisten geplant, die sich nicht weiter mit leeren Versprechungen zufrieden geben möchten, sondern jetzt radikale Klimaschutzpolitik und konkrete Maßnahmen fordern, heißt es in einer Mitteilung der Bensheimer Aktivisten. Auch hier wird am Freitag demonstriert. Da man sich der globalen Pandemie und auch der aktuell wieder steigenden Zahlen sehr bewusst sei, habe man sich ein besonderes Streik-Konzept überlegt, so die Organisatoren.

Zwischen 15 und 17 Uhr soll dezentral demonstriert werden. In Kleingruppen will man an verschiedensten Stellen in Bensheim unterschiedliche Aktionen durchführen, von Plakatinstallationen über Bodenverschönerungen mit Kreide bis hin zu Musik. „Alles in kleinen Gruppen, die sich untereinander nicht treffen, um auch keine Infektionen innerhalb des Organisationsteams zu ermöglichen. So möchten wir coronakonform ohne Kontakt trotzdem möglichst flächendeckend in Bensheim präsent sein“, schreiben die Organisatoren. red