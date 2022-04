Aktionstag in Bensheim: Tempo machen für mehr Inklusion

Bensheim. Am 5. Mai finden bundesweit Aktionen zum europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. In den letzten Jahrzehnten hat sich beim Thema Inklusion zwar schon viel getan, aber in vielen Teilbereichen gibt es nach wie vor großen Handlungsbedarf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die vielfach noch fehlende Barrierefreiheit, die in diesem Jahr im Fokus des Protesttages steht, gehört dazu. Mit dem Motto „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ soll sie in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Jede Barriere verhindert die gesellschaftliche Teilhabe und individuelle Mobilität von Menschen mit Behinderung.

Der Protesttag ist ein Aufruf an alle Bürger, Barrieren sichtbar zu machen und Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, sich für ihre Rechte einzusetzen. Dazu laden bundesweit zahlreiche Verbände, Organisationen und Aktivistinnen zu Aktionen in digitaler und analoger Form ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um für das Thema Barrieren zu sensibilisieren und zu zeigen, was jeder tun kann, lädt die Behindertenbeauftragte der Stadt Bensheim, Gudrun Frehse, zusammen mit den Nieder-Ramstädter-Heimen und dem Verein Sehbeeinträchtigung für Donnerstag, 5. Mai, von 11 bis 15 Uhr in der Fußgängerzone am Bürgerwehrbrunnen zu einem Infostand ein.

Vor Ort will man sich gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft ohne Barrieren starkmachen – mit Aufklärungsmaterialien, einem Barrieren-Quiz und einer Barriere-Checker-Ausstattung „Mit unserer diesjährigen Aktion wollen wir zeigen, wie jeder von uns vor Ort Barrieren sichtbar machen kann“, so Gudrun Frehse . „So können wir die breite Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema sensibilisieren und uns für eine barrierefreie und inklusive Zukunft in Bensheim einsetzen.“

Im Aktionszeitraum bis zum 8. Mai finden jedes Jahr deutschlandweit mehr als 600 verschiedene Aktionen und Projekte statt. „Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Themen Barrierefreiheit und Mobilität ist enorm wichtig: Denn Menschen, die selbst keine Behinderung haben, sind viele Barrieren oft gar nicht bewusst. Egal, ob es um Hindernisse im Öffentlichen Personennahverkehr oder in der individuellen Mobilität geht. Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass sich in der Gesellschaft etwas bewegt und die Politik zum Handeln aufgefordert wird“, erklärt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wir möchten am 5. Mai zu einem lauten Protest aufrufen, damit Mobilität für Menschen mit und ohne Behinderung in gleichem Maße möglich wird.“ Die Aktion Mensch möchte die Teilhabechancen für Menschen mit Behinderung spürbar verbessern und unterstützt die Aktivitäten zum Protesttag. Sie koordiniert das Engagement und stellt Förder- sowie Aktionsmittel zur Verfügung.

Wo und wann (digitale) Angebote und Veranstaltungen in den jeweiligen Städten stattfinden, erfahren Interessierte auf der Homepage www.aktion-mensch.de/5mai. red