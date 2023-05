Aktionstag im Bensheimer Mehrgenerationenhaus

Bensheim. Die bundesweiten Aktionstage des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus finden dieses Jahr vom 14. bis zum 28. Mai im Rahmen des Mottos: „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ statt. Durch das Zusammenkommen bei diversen Veranstaltungen und Angeboten sollen Gefühle der Einsamkeit reduziert sowie Erfahrungen der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes der Gesellschaft erzeugt und gestärkt werden.

Das Thema Einsamkeit betrifft vor allem nach der Corona Pandemie viele Menschen. Fundiert auf dem Empfinden des Alleinseins und dem Wunsch nach Austausch und Zugehörigkeit, werden zahlreiche Angebote entwickelt und angeboten, bei denen Menschen zusammenkommen können und im Beisammensein verschiedenen Tätigkeiten und Freizeitbeschäftigungen nachgehen können.

So kann bei den wöchentlichen Projekten im Mehrgenerationenhaus beispielsweise beim „Spielenachmittag“ unter einer breiten Auswahl an Gesellschaftsspielen zusammen gespielt oder im Handarbeitstreff „Kreativ mit Garn“ gemeinsam gestrickt und gehäkelt werden.

Bei dem Projekt „Zeit teilen“ handelt es sich hingegen um ein Betreuungsangebot von demenziell erkrankten Menschen, welche sich im Zusammensein gemeinsam bewegen, erzählen, spielen, singen und malen können. Ähnlich gestaltet sich das Projekt „Zeit schenken“, ein Angebot, durch welches isoliert erkrankte Menschen besucht und ihnen Stunden der Zweisamkeit geschenkt werden.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Mehrgenerationenhaus Bensheim in der Klostergasse 5 a, an den Aktionstagen und lädt für Dienstag, 16. Mai, zwischen 10 und 15 Uhr zu der Aktion „Postkartenstation & Postkarten zum Mitnehmen“ im Eingangsbereich ein. Vor Ort können Postkarten mit warmen Worten und lieben Grüßen gefüllt und an Personen der Wahl weitergegeben werden.

Ebenso hat man die Möglichkeit, Postkarten mitzunehmen und als kleine Aufmerksamkeit an Personen im eigenen Umfeld zu verschenken, denen man gerne die Botschaft vermitteln will: „Du bist nicht allein!“ Weitere Spielmöglichkeiten für Jung und Alt werden parallel angeboten. Informationen erhalten Interessierte im Mehrgenerationenhaus Bensheim, Telefon 06251/854250. red