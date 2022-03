Aktionen in der Fastenzeit in Bensheim

Bensheim. Gemeinsam haben sich der Weltladen Sankt Georg und der Pfarreienverbund der katholischen Kirchengemeinden in Bensheim einige Aktionen für die Fastenzeit überlegt. Unter dem Motto „Es geht! Gerecht.“ macht Misereor in diesem Jahr darauf aufmerksam, sich solidarisch mit den Menschen im Globalen Süden zu zeigen. Projektland sind die Philippinen und deshalb bietet der Weltladen Sankt Georg eine Kochbox mit Zutaten für ein vegetarisches, philippinisches Gericht an.

Kochboxen im Weltladen

Die Kochbox kann zu den bekannten Öffnungszeiten im Weltladen bis zum 19. März bestellt werden (Telefon 06251/66730) oder über die Website www.weltladen-bensheim.de. Rechtzeitig zum Misereor-Sonntag am 3. April kann die Kochbox mit den frischen Zutaten freitags und samstags (1. und 2. April) vorher im Weltladen abgeholt werden.

Dazu gibt es einen Impulsvortrag zur Situation auf den Philippinen von Thomas Westermann (Mitarbeiter der Karl-Kübel-Stiftung) am Donnerstag, 31. März, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Laurentius in Bensheim.

Am Misereor-Sonntag feiern die katholischen Pfarrgemeinden thematisch vorbereitete Gottesdienste zu den bekannten Zeiten. Anmeldungen dazu sind nicht erforderlich. red