Aktionen am Welthospiztag in Bensheim

Bensheim. Jedes Jahr einmal am Welthospiztag soll die Arbeit hospizlicher Einrichtungen in den Blickpunkt rücken. Am Samstag (8.) geben deshalb die Einrichtungen des Hospiz Bergstraße Gelegenheit, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen.

Informationen aus erster Hand

Getreu dem Motto „Hospiz kann mehr“ können sich Interessierte über die Tätigkeitsbereiche Beratung und Vorsorge, Begleitung zu Hause und im stationären Hospiz sowie die Trauerbegleitung informieren. Dazu sind zum einen in der Fußgängerzone überraschende Aktionen für die Passanten geplant, zum anderen ist der Seminarraum Am Wambolterhof 3 in Bensheim als offenes Hospiz geöffnet.

Menschen, die sich über die Hospizarbeit, über die Erstellung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht oder über gute Versorgung am Lebensende informieren möchten, können dort zwischen 10 und 13 Uhr unangemeldet vorbeischauen. red