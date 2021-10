Aktionen am Welthospiztag

Bensheim. Am 9. Oktober ist Welthospiztag. Unter dem Motto „Leben! Bis zum Schluss“ lässt der Hospiz-Verein Bergstraße in diesem Jahr die Menschen zu Wort kommen, denen durch hospizliche Begleitung und palliative Versorgung die Angst vor Schmerzen, dem Alleinsein oder dem Gefühl, anderen eine Last zu sein, genommen werden konnte.

Der Hospiz-Verein, der erst im Januar in neue großzügige Räume am Wambolter Hof umgezogen ist, hat sich einiges einfallen lassen: Erwachsene können sich über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht informieren. Letzte-Hilfe-Kurse, ein erfolgreiches, niedrigschwelliges Bildungsangebot werden genauso vorgestellt wie andere Arbeitsfelder des Vereins. Und Kinder können sich auf Ballonmodellage und Straßenkreide freuen.

Am Samstag (9.) von 10 bis 15 Uhr erwarten die Ehrenamtlichen des Hospiz-Vereins alle Interessierten mit bunten Überraschungen, Aktionen und Informationen rund um den Wambolter Hof. red

Info: Weitere Info: Telefon 06251/989450, Mail verein@hospiz-bergstrasse.de, www.hospiz-bergstrasse.de

