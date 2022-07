AKG-Abiturienten spenden für die Tafel

Bensheim. Sozial eingestellt zeigten sich die Abiturienten des diesjährigen Abiturjahrgangs am Alten Kurfürstlichen Gymnasium, als sie die Kollekte ihres Abiturgottesdienstes als Spende an die Bensheimer Tafel übergaben. Knapp 480 Euro waren bei der Sammlung am Ende des Gottesdienstes zusammengekommen.

Der Erlös kommt der Tafel in einer Situation zugute, die sich durch die steigende Inflation und den Krieg in der Ukraine zusätzlich verschärft hat. Entsprechend freuten sich die Leiterin der Bensheimer Tafel, Mariette Rettig, und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Spende und dankten den Abiturienten des AKG für ihr soziales Engagement.

Abiturientin Jule Vogel (r.) überreicht einen symbolischen Spendenscheck an die Leiterin der Bensheimer Tafel, Mariette Rettig. © AKG

Der Abiturgottesdienst, für dessen geistliche Begleitung die Abiturienten den evangelischen Dekanatsjugendpfarrer Jan Scheunemann aus Reichenbach gewinnen konnten, befasste sich mit dem Thema Wünsche. Diese seien Zeichen der Hoffnung, die es uns ermöglichten, Brücken zu bauen und Grenzen zu überwinden.

Die Schule biete dafür das Rüstzeug, an Fehlschlägen zu wachsen und auch schwierige Situationen zu meistern. Dem diesjährigen Abiturjahrgang sei dies mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie in besonderer Weise gelungen. Diesen Eindruck bestärkten die Tutoren der Abiturienten, die in einer Videoprojektion zu Wort kamen und ihrerseits Erinnerungen und Botschaften an diesen besonderen Abiturjahrgang formuliert hatten.

Auch die Besucher waren eingeladen, über ein Online-Tool Wünsche an die Abiturienten zu formulieren, die anschließend auf einer Leinwand eingeblendet wurden. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst durch den Jugendchor des AKG. Das Ensemble unter der Leitung von Sabine Wulf und Manfred Hein erhielt bei einem seiner ersten öffentlichen Auftritte nach langer Paus anhaltenden Applaus. red