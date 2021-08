Afrikanische Produkte in Bensheim

Bensheim. In der Dalberger Gasse 4 in Bensheim eröffnet Abraham Tekle kürzlich sein Geschäft „Abi Africa Shop & Kiosk“. Neben Spezialitäten aus seiner eritreischen Heimat gibt es auch zahlreiche Produkte aus anderen ostafrikanischen Ländern.

So gibt es eine große Auswahl an Gewürzen, Mehlsorten und anderen afrikanischen Lebensmitteln. Für die Kaffeezeremonie bietet er neben ungerösteten Kaffeebohnen auch das passende Geschirr, den Menkeshkesh, einen kleinen Topf, in dem die Bohnen geröstet werden.

Außerdem gibt es den eritreischen Anisschnaps Areki, und andere Getränke. Wer Geschirr und Dekoartikel aus Afrika sucht, wird hier fündig. Haarpflegeprodukte bietet Abraham Tekle ebenfalls an. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Ein Lieferservice in die Region wird angeboten sowie ein Postversand für bestimmte Produkte. tn/Bild: Neu