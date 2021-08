Afghanistan-Kundgebung auf dem Beauner Platz

Bensheim. Siebzig bis einhundert Demonstranten, so die Schätzung der Veranstalter, sind gestern Abend auf dem Beauner Platz in Bensheim zusammengekommen, um auf die Lage der Menschen in Afghanistan und die Notwendigkeit von schneller Hilfe aufmerksam zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Federführend hatte der Bensheimer Ausländerbeirat zu der Kundgebung eingeladen, unterstützt wurde er von verschiedenen Vereinen, Parteien, Gruppierungen und Initiativen, zusammengefasst unter zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren.

Zu den Redner am Freitagabend gehörten Vertreter aus deren Reihen, zu Wort kamen auch Menschen aus Afghanistan, die eindrücklich die gefährliche Lage für ihre Angehörigen in Folge der jüngsten Ereignisse ihrem Land schilderten.

Die Veranstaltung war als Mahnung und als Zeichen der Solidarität gedacht, und sie war ein Appell zum schnellen Handeln von Politik und Gesellschaft hierzulande angesichts der Zustände in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die Taliban. thz/Bild: Zelinger

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2