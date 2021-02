Bensheim. Landtagsabgeordneter Rolf Kahnt (AfD) macht in einer Pressemitteilung auf einen Infostand am Samstag (27.) zwischen 9.30 und 13.30 Uhr in der Fußgängerzone vor dem Kaufhaus Ganz aufmerksam. Er selbst werde vor Ort mit Mitgliedern an interessierte Passanten das 16-seitige Bensheimer Wahlprogramm „Beeinflussen, was in Bensheim geschieht“ vorstellen.

AdUnit urban-intext1

„Wir hoffen, dass wir trotz notwendiger Einhaltung von Pandemie-Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz dennoch mit Bürgern ins Gespräch kommen können“, so Kahnt. Schließlich gehe es um nicht mehr und nicht weniger als um die Stadtentwicklung Bensheims in den kommenden fünf Jahren. Die Weichen seien für die Bensheimer AfD mit klaren Aussagen zur Schuldenpolitik, zur Marktplatzgestaltung rund um die Stadtkirche Sankt Georg, dem Neubau der Sparkasse Bensheim, dem Bürgerhaus, dem Wohnungsbau mit bezahlbaren Mieten oder mit Kinderbetreuung bereits abgesteckt. Hier wolle man ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Kahnt rechnet sich aus, dass das Wahlprogramm gut angenommen werde. Es solle zudem ein „Signal für die Wählerschaft“ am 14. März sein, wenn es auch um den Wiedereinzug der AfD in die Stadtverordnetenversammlung gehe. Unterstützt wird der Infostand durch den Bergsträßer Kreisverband, der gleichfalls vor Ort sei und Ansprechpartner für die ebenfalls bevorstehende Kreistagswahl sein werde. red