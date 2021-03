Bensheim. Am Freitag (19.) trifft sich die AfD-Fraktion um 16 Uhr in ihrer Geschäftsstelle und berät die Wahlergebnisse bei den Bensheimer Kommunalwahlen. Wie Landtagsabgeordneter Rolf Kahnt mitteilt, wolle man das Wahlergebnis genauer analysieren und herausfinden, weshalb es recht hohe Stimmenverluste für seine Fraktion gab. „Ich persönlich habe mit 6 bis 7 Prozent Wählerstimmen gerechnet, deshalb hält sich meine Enttäuschung in sehr engen Grenzen“, kommentiert Kahnt. Dieser Wert entspreche im Durchschnitt auch den tatsächlich erzielten Wahlergebnissen für die AfD in fast allen Stadtteilen.

Möglicherweise hätten für das schwache Abschneiden einige Gründe eine Rolle gespielt, so Kahnt, wie eine drohende Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz, auch eine indifferente Haltung zu Masken und Impfungen auf Landes- und Bundesebene. Auf kommunaler Ebene habe sich die Fraktion in ihrer fünfjährigen ehrenamtlichen Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung und in den Ausschüssen jedenfalls nichts vorzuwerfen, findet Kahnt. „Wir haben dort stets konstruktive Sachpolitik betrieben, fernab jeglicher ,blauen Brille’.“

All diese möglichen Begründungen und weitere wolle man daher intensiv diskutieren und analysieren. Zudem befasse sich die Fraktion mit der neuen Zusammensetzung der Stadtversammlung.

„Hier wird es sehr interessant werden, wer mit wem kann und will“, erklärt der gewählte Spitzenkandidat Kahnt. „Vielleicht sind wechselnde Mehrheiten nicht die schlechteste aller Lösungen“, schließt Kahnt. red